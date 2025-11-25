Самед Сеидов по итогам визита в Вашингтон: Партнерство Азербайджана и США действительно выходит на стратегический уровень

Исторические результаты августовских переговоров Президента Азербайджана Ильхама Алиева с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне, ознаменовав качественный сдвиг в развитии азербайджано-американских отношений, заложили основу для нового этапа взаимодействия.

Продемонстрировав готовность сторон к существенному обновлению формата взаимодействия, эти переговоры подтвердили обоюдный интерес к развитию политического диалога, углублению экономического сотрудничества и укреплению региональной безопасности.

Формирующаяся по итогам визита положительная динамика уже проявляется на практике, прежде всего, в активизации двусторонних контактов на разных уровнях.

Буквально в эти дни парламентская и экспертная делегация Азербайджана провела в США ряд встреч, на которых были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-американских отношений.

Глава делегации, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов поделился с 1news.az своими впечатлениями о визите в Вашингтон и проведенных там переговорах.

«Главное заключается в том, что наши отношения с Соединенными Штатами - и мы убедились в этом во время поездки нашей делегации в Вашингтон - действительно переходят на уровень стратегического партнерства.

Мы ведь посещали Вашингтон 4 года назад, и тогда ситуация была совершенно иной: администрация была другая, а подход к региону - полностью отличался.

К огромному сожалению, предыдущая администрация фактически разрушила все, что было создано в наших двусторонних отношениях, заняв одностороннюю, однобокую, предвзятую позицию, что привело фактически к дискредитации роли США в регионе, как одного из ключевых и стратегически важных партнеров Азербайджана.

Было очень обидно, потому что у нас с Соединенными Штатами всегда были очень хорошие, тесные отношения. Неслучайно мы участвовали во многих совместных операциях по предотвращению различных террористических угроз, особенно в Ираке и Афганистане - ярких примерах такого сотрудничества. Наши солдаты последними покидали Кабул, защищая и местное население, и эвакуирующихся американцев, и граждан других стран, взяв на себя самую тяжелую функцию прикрытия отхода из Афганистана - хотя, я бы сказал, что это было скорее бегством.

Поэтому, когда после такого сотрудничества мы увидели вновь возобновление 907-й поправки по отношению к Азербайджану, вы можете представить себе, что мы здесь чувствовали и как переживали. Но политика, проводимая господином Президентом, и наша Великая Победа кардинально изменили ситуацию, создав новую реальность не только в Азербайджане, но и во всем регионе - в самом широком смысле этого слова

И, конечно, это не могло не найти отражения на наших отношениях с Соединенными Штатами, тем более что к власти пришла новая администрация, которая коренным образом изменила свой подход, поняв, насколько ущербна была политика предыдущей администрации.

Именно в такой атмосфере мы и ехали в Вашингтон. Делегация была достаточно широкой: в ней были представлены не только депутаты парламента, но и представители Министерства иностранных дел, мозговых центров. Особое значение имело присутствие в ней представителей еврейской общины, включая главного раввина евреев-сефардов в Азербайджане, как представителей религиозного меньшинства.

С такой широкой делегацией и при полном консенсусе по отношению к Соединенным Штатам мы отправились в Вашингтон, где провели многочисленные конструктивные, интересные, полезные встречи. В программе были переговоры с конгрессменами и сенаторами, с представителями еврейских организаций США, а также дискуссии в известном аналитическом центре Hudson Institute, куда на встречу с нами пришли представители ведущих американских мозговых центров. Кроме того, состоялись встречи на очень высоком уровне в Государственном департаменте. И везде мы видели совершенно другую обстановку, атмосферу, которая выражалась в желании устанавливать тесные связи с Азербайджаном.

Если взглянуть с точки зрения статистики, за несколько дней у нас состоялось около 20 различных встреч. Все они были очень серьезными, продолжительными, и на каждой из них особо подчеркивалась роль Азербайджана. Особое внимание этому уделялось не только с нашей стороны, но именно со стороны американских коллег, которые осознавали важность роли Азербайджана как для региона, так и Центральной Азии, и Ближнего Востока, рассматривая его как пример того, как следует вести внешнюю политику в сложнейших геополитических условиях

Поэтому, конечно, ситуация была совершенно иной по сравнению с предыдущими годами. Вместе с тем это накладывало очень серьезную ответственность, поскольку и ожидания от Азербайджана уже изменились. Азербайджан - это не просто небольшая страна Южного Кавказа. Сегодня Азербайджан является серьезной региональной силой, с которой вынуждены считаться все.

Особое внимание, конечно, уделялось армяно-азербайджанскому конфликту, который - после августовского исторического саммита этого года, открывшего новую веху в отношениях между Соединенными Штатами и Азербайджаном - на каждой встрече отмечался особо. И здесь безусловна выдающаяся роль двух президентов - Ильхама Алиева и Дональда Трампа, которые смогли сотворить нечто невероятное.

Можно себе представить: несколько лет назад было трудно даже вообразить то, что мы делаем сегодня. А сейчас мы уже обсуждаем, как развивать отношения, устанавливать торговые связи и открывать коридоры. И этот процесс разворачивается буквально на наших глазах.

Проект, предложенный Азербайджаном - Зангезурский коридор или «Маршрут Трампа во имя международного мира и благосостояния» (TRIPP) - это совершенно новый и уникальный по своему назначению логистический проект. Он не только охватывает транспортные и торговые связи, он обеспечивает совершенно иной подход Соединенных Штатов к региону, где теперь выгоды получает не одна отдельная страна, как это было ранее - вначале, например, Грузия, затем Армения пыталась реализовать свои интересы. Сегодня же участие принимают все три государства, да и не только они, а фактически весь большой ключевой регион, что полностью меняет структуру региона. Все эти вопросы активно обсуждались на встречах в США.

Мы обсуждали и инициативы на уровне парламента. Вы знаете, спикер Милли Меджлиса и спикер парламента Армении недавно провели переговоры в Женеве, недавно наши депутаты по линии ПА ОБСЕ встречались с армянскими коллегами, буквально несколько дней назад представители гражданского общества Армении побывали в Баку, наши уже побывали в Ереване.

Так что процесс очень серьезно продвигается вперед. И по тем заявлениям, по тем шагам, которые мы видим, особенно со стороны Азербайджана - например, снятие всех ограничений на поставку товаров из третьих стран через территорию Азербайджана в Армению - виден совершенно новый подход, служащий миру, установлению связей. Аналогичных действий мы, разумеется, ожидаем и от Армении. Там есть свои сложности, страна сейчас находятся в предвыборной кампании, там все еще сохраняются реваншистские настроения, но то, что делает Пашинян и его команда, конечно, находит поддержку.

Проблема, с которой мы столкнулись в Соединенных Штатах, заключается в том, что, к огромному сожалению, события в Армении часто воспринимаются и интерпретируются совершенно иначе армянской диаспорой в Вашингтоне. Она совершенно не заинтересована в установлении мира между двумя соседними государствами, да и мира в регионе в целом. Поэтому мы наблюдаем определенные инициативы против такого сотрудничества: попытки вновь обострить обстановку или представить провокационные документы. Однако эти попытки уже не имеют прежнего эффекта, а если и проходят, то носят локальный характер, поскольку все прекрасно понимают, что происходит и на каком уровне происходят изменения.

Однако успокаиваться в этом вопросе, особенно в Соединенных Штатах, нельзя. Армянская диаспора остается очень сильной и влиятельной, и может оказывать негативное влияние на мирный процесс. Она заинтересована в этом - я должен откровенно это сказать. Вы сами неоднократно были свидетелями того, что Пашинян, посещая Нью-Йорк и Вашингтон, часто сталкивался с протестами армянской диаспоры. Этот фактор необходимо учитывать. И, конечно, во время наших переговоров в США мы поднимали и этот вопрос.

Ну и принципиальным нашим вопросом остается - вновь возвращаясь к историческому саммиту 8 августа, событию, на котором фактически был парафирован мирный договор, а Минская группа ОБСЕ была отправлена в историю - приостановление Президентом Трампом в присутствии главы Азербайджанского государства действия 907-й поправки. Эта поправка была крайне необъективной и, как бы я ни хотел смягчить слова, но так ужасно применялась администрацией Байдена после того, как Азербайджан, выполнив свою миссию в Афганистане, стал как бы уже «ненужным» для этой администрации. Вот эта их двуликость и привела к такому печальному концу.

Приостановка 907-й поправки в присутствии нашего Президента - это тоже историческое событие.

На этом фоне мы обсуждали вопросы, связанные непосредственно с тем, чтобы этот процесс уже перешел на новый этап - полного снятия 907-й поправки. Для этого, конечно, необходима специальная разработка законопроекта как в Конгрессе, так и в Сенате. Мы проводили встречи и там, и там, и везде встретили понимание этого вопроса, потому что суть 907-й поправки бессмысленна уже сама по себе - помимо того, что она представляла собой необъективную, заранее спланированную армянскую провокацию против Азербайджана, когда даже нашего посольства в Вашингтоне не было. Так что понятно, как и для чего это было сделано.

Разумеется, полное снятие 907-й поправки - процесс непростой и весьма сложный. Тем не менее, общее впечатление от наших встреч заключается в том, что мы будем последовательно работать в этом направлении. Я глубоко убежден, что в конечном итоге вместе с нашими американскими коллегами мы достигнем успеха, поскольку вопрос стоит не просто в восстановлении справедливости по отношению к Азербайджану, а рассматривается в совершенно ином, более прагматичном ключе. Дело в том, что 907-я поправка, которая изжила себя и фактически является черным пятном на политике предыдущей администрации (предшествующие хотя бы воздерживались от ее применения, а последняя вновь ее ввела) мешает самим американским интересам в регионе.

Ни для кого не секрет, что путь в Центральную Азию для Европы и США пролегает через Азербайджан, который теперь рассматривается как единое целое со своими братьями из Центральной Азии. Недавно подписанный исторический документ о полноправном участии Азербайджана в Консультативной встрече глав центральноазиатских государств полностью меняет подход США, а прежняя формула «5+1» трансформируется в «6+1» - США, Центральная Азия и Азербайджан.

Таким образом, вы видите множество различных изменений, и наша поездка принесла очень позитивные и интересные результаты. Это был далеко не одноразовый визит достаточно большой и серьезной делегации в Соединенные Штаты. Мы как раз договорились о том, что между парламентами - то есть, между Милли Меджлисом, Конгрессом и Сенатом США выстраивается совершенно новый формат отношений.

Визиты азербайджанских депутатов в Вашингтон станут более частыми. Я сам через несколько дней, скорее всего, снова отправлюсь в Соединенные Штаты. Практически все наши американские коллеги, с кем мы встречались, выразили желание посетить Азербайджан - и на уровне конгрессменов, и на уровне сенаторов, а также на уровне стафферов - помощников и сотрудников, определяющих политику как конгрессменов, так и сенаторов.

Ну, помимо этого, как я сказал, мы встречались и с представителями Госдепартамента. У нас была очень важная встреча с первым сопредседателем совместной азербайджано-американской группы, которая готовит Хартию по стратегическому партнерству между Азербайджаном и США. То есть, это совершенно другой уровень происходящих процессов. Поэтому, когда мы говорим, что наши отношения перешли на новый уровень, это далеко не просто слова - речь идет о конкретных делах, особенно на уровне правительства. Напомню, что буквально несколько дней назад состоялся визит в Азербайджан заместителя госсекретаря США, и это был очень успешный визит. Так что в этом отношении работа только начинается - и на уровне правительственных структур, и на уровне парламентов. Должен сказать, что спикер Милли Меджлиса, уважаемая Сахиба ханум очень активно в этом плане нам помогает.

Таким образом, это был первый парламентский визит в Конгресс, Сенат и в целом в Вашингтон после прихода к власти администрации Трампа. Но уверяю вас, он далеко не последний - подобных визитов будет много. Депутаты будут регулярно ездить, работать, общаться, рассказывать об Азербайджане и выстраивать связи, что чрезвычайно важно. Так же активно будут действовать и представители Конгресса и Сената. И не только они - как я уже сказал, в Азербайджан будут приезжать ученые, исследователи и аналитики с тем, чтобы работать над развитием стратегических отношений между нашими странами».