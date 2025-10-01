 Еврокомиссия выплатила Украине помощь в 4 млрд евро | 1news.az | Новости
Еврокомиссия выплатила Украине помощь в 4 млрд евро

First News Media17:00 - Сегодня
Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о выделении Украине девятого транша своего исключительного кредита макрофинансовой помощи в размере 4 млрд евро в рамках инициативы G7.

«Общая сумма поддержки приближается к 178 млрд евро. В общей сложности макрофинансовая помощь составляет 18,1 млрд евро и является вкладом ЕС в инициативу G7 по кредитам для ускорения поступления доходов, которая направлена на предоставление Украине финансовой поддержки в целом в размере около 45 млрд евро», - сообщила ЕК в своем коммюнике.

В документе отмечается, что с этой выплатой общий объем поддержки Украины со стороны Еврокомиссии в рамках данного многостороннего соглашения о финансовой помощи с начала 2025 года достиг 14 млрд евро.

Источник: Интерфакс

