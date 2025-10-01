Ильхам Алиев: Италия строит свои отношения с Азербайджаном на основе стратегического партнёрства

«Италия уже многие годы строит свои отношения с Азербайджаном на основе стратегического партнёрства. Мы, в прямом смысле слова, являемся стратегическими партнёрами. Потому что наше сотрудничество носит стратегический характер, оно не краткосрочное, а долгосрочное».

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев на открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку в рамках официального визита в Азербайджан президента Италии Серджо Маттареллы.

«В то же время в рамки нашего взаимодействия из года в год включаются новые направления. Сотрудничество, начавшееся с энергетики, охватывающее промышленное производство и сегодня распространяющееся на сферу образования, в прямом смысле слова носит стратегический характер», - сказал глава государства.