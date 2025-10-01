Американская белая бабочка атакует тутовые деревья в Азербайджане – ФОТО

Американская белая бабочка - вредитель, который распространяется в республике в ограниченных районах и подлежит карантину.

В Азербайджане встречается в отдельных районах экономических зон Баку, Абшерон‑Хызы, Губа‑Хачмаз, Лянкяран‑Астара и Шеки‑Загатала, сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности.

В зависимости от климата этот вредитель за год может давать несколько поколений. Личинки питаются основной тканью листовой пластинки, нанося ущерб зелёной массе растения. У плодовых культур это приводит к потере урожая. Личинки третьего возраста плетут паутинные гнёзда, связывая между собой несколько листьев, распространяются группами и переходят с ветки на ветку. С пятого возраста они возвращаются к свободному образу жизни. В условиях Азербайджана основной вред наносят тутовому дереву.

Основная цель фитосанитарных мероприятий против американской белой бабочки - снизить численность вредителя. Наиболее безопасные методы борьбы включают: обрезку и сжигание веток с паутиной в парках, вдоль дорог и во дворах, а также механическое уничтожение гусениц.

Для защиты от вредителя осенью и ранней весной рекомендуется: очищать плодовые деревья от отмершей коры, известковать стволы, собирать и уничтожать растительные остатки, а в садах и на приусадебных участках проводить вспашку почвы под кроной деревьев.

«Для предотвращения распространения американской белой бабочки важно участие каждого. Если невозможно уничтожить вредителя механическим способом, рекомендуется сообщить об этом в соответствующие органы», - отмечают в Агентстве продовольственной безопасности.