Генпрокурор: Расследование пыток в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге продолжается

Преступления против азербайджанских граждан в Екатеринбурге расследуются не только прокуратурой Азербайджана, но и правоохранительными органами России.

Как передает Report, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев.

Он подчеркнул, что Россия ведет отдельное расследование фактов применения силы и пыток в отношении азербайджанцев.

"Мы сотрудничаем с российской стороной по этому делу, я имею в виду оперативные мероприятия по фактам необоснованного применения силы и пыток. Верю, что расследование будет иметь законное и логическое завершение", - сказал генпрокурор.