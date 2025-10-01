В Казахстане под размещение малой или средней АЭС рассматривают побережье Каспия

Побережье Каспийского моря на западе Казахстана рассматривается в качестве места возможного размещения атомной электростанции (АЭС).

Об этом сообщил журналистам председатель агентства по атомной энергии республики Алмасадам Саткалиев.

«Действительно Западный Казахстан, побережье Каспия, <...> рассматривается как потенциальное место для размещения атомной станции с реакторами малой или средней мощности, соответствующие исследования будут проведены в ближайшее время по поводу возможности строительства атомной станции», - сказал он на брифинге после заседания Мажилиса (нижней палаты) парламента республики.

Саткалиев отметил, что в ходе исследований будут изучены соответствия всем требованиям безопасности.

Он напомнил, что на западе Казахстана уже находился ядерный объект - первый в мире опытный реактор на быстрых нейтронах БН-350 в 1973 году был запущен в городе Шевченко (в настоящее время - Актау). В 1999 году правительство республики приняло решение о выводе реактора из эксплуатации.

В 2024 году в Казахстане прошел референдум, на котором было принято решение о строительстве АЭС, ее разместят в Алма-Атинской области на юге страны и будут строить в партнерстве с Росатомом. Вторую АЭС, как ранее заявлял Саткалиев, также планируется построить в этой же области. Кроме того, власти рассматривают возможность размещения АЭС на востоке страны в Абайской области.

Источник: ТАСС