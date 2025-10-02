Сотрудники ANAMA обезвредили мину-ловушку в Шушинском районе - ФОТО

Взрывное устройство типа мины-ловушки обнаружено во время операции по очистке домов в селе Кичик Галадереси Шушинского района, сообщает Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA).

Так, были обнаружены две ручные гранаты Ф-1, которые были приведены в боевую готовность на крыше дома и установлены на столбе и входной двери крыши с растяжкой.

Обнаруженная ловушка была обезврежена сотрудниками ANAMA.

Следует отметить, что мины-ловушки и самодельные взрывные устройства регулярно встречаются в ходе разминирования на освобожденных территориях.

В связи с этим ANAMA еще раз призывает граждан не заходить на территории и объекты, в безопасности которых не уверены, а также не прикасаться к незнакомым предметам.