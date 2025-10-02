В Азербайджане можно будет наблюдать за метеорным дождем

С 2 по 7 октября будет активен метеорный дождь Орионид - пик этого метеорного дождя придется на ночь с 21 на 22 октября.

По информации кафедры астрофизики Физического факультета Бакинского государственного университета, в это время созвездие Ориона поднимается над горизонтом после полуночи, создавая наиболее благоприятные условия для наблюдений. Если погодные условия будут ясными, это явление можно будет легко наблюдать и на азербайджанском небе.

Ориониды - один из самых ярких и быстрых метеорных дождей осенних ночей. Название метеорного дождя связано с созвездием Ориона. В пик может наблюдаться до 20 метеоров в час. Метеорный дождь Орионид является вторым дождем, вызванным кометой Галлея. На протяжении тысячелетий эта комета оставила за собой длинный след из пыли и каменных частиц. Каждый год, когда Земля проходит через этот след, частицы сгорают в атмосфере, создавая яркие световые полосы.

Главная особенность Орионидов - их высокая скорость. Метеоры движутся примерно со скоростью 66 км/с, поэтому их следы в небе короткие, но очень яркие.