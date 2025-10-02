 Реваншисты против мира: Оппозиция в Армении саботирует обсуждение заявления о мире с Азербайджаном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Реваншисты против мира: Оппозиция в Армении саботирует обсуждение заявления о мире с Азербайджаном

First News Media14:20 - Сегодня
Реваншисты против мира: Оппозиция в Армении саботирует обсуждение заявления о мире с Азербайджаном

Оппозиционные силы в Армении вновь демонстрируют реваншистские настроения, бойкотируя заседание парламента по заявлению о мире с Азербайджаном

Как сообщают армянские СМИ, фракция «Армения» отказалась участвовать во внеочередном заседании парламента 2 октября, на котором должно было обсуждаться инициированное правящей партией «Гражданский договор» заявление о мире с Азербайджаном.

Вместо того, чтобы поддержать шаги, направленные на установление долгожданного мира и стабильности в регионе, реваншистские силы вновь выбрали путь саботажа. В распространённом ими заявлении документ назван «очередной попыткой ввести общество в заблуждение» и «отражающим исключительно позицию правящей партии». На деле же очевидно, что речь идет о нежелании оппозиции признавать новую реальность и об их стремлении сохранить риторику конфронтации, которая привела Армению к нынешнему тупику.

Такая позиция показывает: реваншисты не выражают волю армянского народа, уставшего от конфликтов, а лишь защищают собственные узкопартийные интересы, продолжая играть на чувствах общества и мешая процессу мирного урегулирования.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно документу, Армения предоставит США эксклюзивные долгосрочные права сроком на 99 лет на развитие маршрута 741, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Главы МИД двух стран также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Также главы МИД Армении и Азербайджана парафировали, а позже опубликовали текст будущего мирного соглашения.

Поделиться:
207

Актуально

Xроника

В Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 24 °C

Политика

Эди Рама заставил Макрона извиниться: Ты не поздравил нас с установлением мира с ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 7-го Саммита ...

Политика

Реваншисты против мира: Оппозиция в Армении саботирует обсуждение заявления о мире с Азербайджаном

Бакинская инициативная группа добилась международного успеха

Антониу Кошта поздравил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с достижением исторического мира - ФОТО

Эди Рама заставил Макрона извиниться: Ты не поздравил нас с установлением мира с Азербайджаном - ВИДЕО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Фархад Мамедов о том, как может выглядеть новая нормальность в отношениях Азербайджана и России

Премьер-министр Пакистана поблагодарил Азербайджан с трибуны ООН

AzTV: Связи с Москвой и преступные миллиарды превратили Аднана Ахмедзаде в пешку в диверсии против Азербайджана - ВИДЕО

Президент: Италия для нас – первый торговый партнер

Последние новости

Лотерея «Milliön şans» стартовала с потрясающими подарками!

Сегодня, 15:28

Сокровища карабахской кухни на выставке «Rebuild Karabakh»

Сегодня, 15:22

В Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем Совета Министров Италии - ФОТО

Сегодня, 15:10

Bir Bonus дарит Toyota Corolla и сотни бонусов

Сегодня, 15:02

Пашинян и Макрон обсудили в Копенгагене «Маршрут Трампа»

Сегодня, 14:58

ABB mobile теперь еще более динамичный, увлекательный и выгодный!

Сегодня, 14:55

СhatGPT стал самым дорогим стартапом в мире

Сегодня, 14:50

Нападение у синагоги в Манчестере - есть раненые

Сегодня, 14:42

Макрон предложил задерживать танкеры с нефтью из РФ, чтобы нарушить поставки

Сегодня, 14:25

Реваншисты против мира: Оппозиция в Армении саботирует обсуждение заявления о мире с Азербайджаном

Сегодня, 14:20

Бакинская инициативная группа добилась международного успеха

Сегодня, 14:12

В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборов

Сегодня, 14:07

Туск обвинил Россию в провокациях

Сегодня, 14:00

Зять Элариза Мамедоглу может быть осужден на 12 лет

Сегодня, 13:57

Новая «Кумари»: Двухлетняя девочка провозглашена живой богиней в Непале - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:52

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 24 °C

Сегодня, 13:45

В Азербайджане можно будет наблюдать за метеорным дождем

Сегодня, 13:40

Антониу Кошта поздравил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с достижением исторического мира - ФОТО

Сегодня, 13:35

Сотрудники ANAMA обезвредили мину-ловушку в Шушинском районе - ФОТО

Сегодня, 13:25

Как распределились места на пьедестале в Гяндже для азербайджанских пловцов?

Сегодня, 13:20
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30