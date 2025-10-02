Реваншисты против мира: Оппозиция в Армении саботирует обсуждение заявления о мире с Азербайджаном

Оппозиционные силы в Армении вновь демонстрируют реваншистские настроения, бойкотируя заседание парламента по заявлению о мире с Азербайджаном

Как сообщают армянские СМИ, фракция «Армения» отказалась участвовать во внеочередном заседании парламента 2 октября, на котором должно было обсуждаться инициированное правящей партией «Гражданский договор» заявление о мире с Азербайджаном.

Вместо того, чтобы поддержать шаги, направленные на установление долгожданного мира и стабильности в регионе, реваншистские силы вновь выбрали путь саботажа. В распространённом ими заявлении документ назван «очередной попыткой ввести общество в заблуждение» и «отражающим исключительно позицию правящей партии». На деле же очевидно, что речь идет о нежелании оппозиции признавать новую реальность и об их стремлении сохранить риторику конфронтации, которая привела Армению к нынешнему тупику.

Такая позиция показывает: реваншисты не выражают волю армянского народа, уставшего от конфликтов, а лишь защищают собственные узкопартийные интересы, продолжая играть на чувствах общества и мешая процессу мирного урегулирования.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно документу, Армения предоставит США эксклюзивные долгосрочные права сроком на 99 лет на развитие маршрута 741, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Главы МИД двух стран также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Также главы МИД Армении и Азербайджана парафировали, а позже опубликовали текст будущего мирного соглашения.