В Сумгайыте столкнулись автобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие

В Сумгайыте три человека пострадали в ДТП с автобусом.

Как сообщает Report, на проспекте Сюльх (проспект Мира) автобус Hyundai, которым управлял житель Сумгайыта Абышов Арзу Шубай оглу (1965 г.р.), столкнулся с легковым автомобилем Kia, за рулем которого находилась Гусейнова Ирада Алигусейн гызы (1962 г.р.).

В аварии травмы различной степени тяжести получили водители, а также пассажир автобуса житель Абшеронского района Мамедов Турал Ариф оглу (1990 г.р.).

По факту ведется расследование.