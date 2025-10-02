Фонд Гейдара Алиева оказал поддержку Эхтираму Гусейнову в его лечении в Турции - ФОТО

Заслуженный артист, ханенде Эхтирам Гусейнов, на протяжении пяти лет страдающий рассеянным склерозом, проходит лечение в Турции при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В беседе с Real TV из больницы, где он проходит лечение, ханенде сообщил, что в терапии этого заболевания наступил новый этап. С помощью стволовых клеток возможно частично остановить прогрессирование рассеянного склероза. Проведению этой операции оказал поддержку Фонд Гейдара Алиева, играющий особую роль в пропаганде Азербайджана и имеющий исключительные заслуги в продвижении мугама в мире.

Эхтирам Гусейнов выразил особую благодарность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и Фонду Гейдара Алиева за оказанную поддержку в лечении. Он отметил, что всегда ощущал поддержку Фонда.

Напомним, что победитель организованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева телевизионного конкурса мугама Эхтирам Гусейнов родился в 1980 году в Лачине.