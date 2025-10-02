Джейхун Керемов покинул пост директора Госагентства по профобразованию

Расторгнут трудовой договор с директором Государственного агентства по профессиональному образованию при Министерстве науки и образования Джейхуном Керемовым.

Расторжение договора произошло на основании заявления Дж.Керемова.

Отметим, что исполнение обязанностей директора поручено заместителю директора Агентства Симнар Мамедовой.

