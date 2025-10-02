 Турции с Азербайджаном повезло: Фархад Мамедов о взаимоотношениях Баку и Анкары в современный период | 1news.az | Новости
Политика

Турции с Азербайджаном повезло: Фархад Мамедов о взаимоотношениях Баку и Анкары в современный период

First News Media09:47 - Сегодня
Турции с Азербайджаном повезло: Фархад Мамедов о взаимоотношениях Баку и Анкары в современный период

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Несколько дней назад ряд турецких СМИ и журналистов опубликовали фейковые фотографии «аплодирующей Нетаньяху азербайджанской делегации».

В Азербайджане определили фейк, Анкара нашла и наказала журналиста, который создал данный фейк.

Это в очередной раз заставляет нас обратиться к взаимоотношениям Азербайджана и Турции, показать всю глубину и масштаб союзничества Анкары и Баку…

Так сказать, ударим автопробегом по бездорожью… Хотя в нашем случае вместо бездорожья, самая настоящая магистраль…

Взаимоотношения Азербайджана и Турции наполнены огромным содержанием, о котором напишем позже… важной является эмоциональная составляющая, по которой бьют недоброжелатели. Самая маленькая снежинка может в самое короткое время перерасти в большой ком. Все настолько на поверхности, что всегда следует относиться с максимальной ответственностью и вниманием за сказанные слова и предпринятые действия…

В пределах дозволенного «Телеграм», попытаемся кратко рассмотреть глубину и масштаб отношений:

- реализованные мегапроекты по транспортировке азербайджанских энергоресурсов на мировой рынок, обеспечивающих Азербайджан финансами, а Турцию - энергетической диверсификацией;

- взаимные инвестиции на более чем три десятка миллиардов долларов, из которых большая часть – это инвестиции Азербайджана в Турцию (более 20 млрд.долларов);

- поддержка и участие Азербайджана на технологическом рынке Турции, особенно в системах вооружений;

- поддержка друг друга на международной арене – геополитический контекст, который на сегодня наиболее актуальный. Азербайджан занимает центральное место для Турции в определении политики на Южном Кавказе и в направлении Центральной Азии. При этом Азербайджан вносит свой собственный вклад в этот процесс, беря на себя всю ответственность. Всего, чего добилась и добьется Турция на Южном Кавказе, стало реальностью за счет союзничества с Азербайджаном;

- ОТГ – важнейшее направление, где Азербайджан является инициатором и последовательным проводником повышения интеграции тюркских государств;

- поддержка политики Турции на Ближнем Востоке – в Сирии, Ираке и по всему периметру…

- Восточное Средиземноморье – поддержка ТРСК, упреждение Греции и Южного Кипра;

- Африканское направление – Азербайджан поддерживает активности Турции в Африке и действия полностью скоординированы;

- трехсторонка Баку-Анкара-Исламабад, которая еще наполняется содержанием;

- постоянные консультации по российско-украинской войне и взаимоотношениям с ЕС;

- создание платформы для диалога Турции с Израилем по купированию противостояния.

Перечислять еще есть много чего…

Турция с каждым годом становится все более влиятельной страной, но влияние Турции не совпадает с ее экономическими ресурсами. Это парадокс, и Азербайджан наличествующими ресурсами старается поддерживать Турцию. Здесь ключевая роль у лидеров – президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайыпа Эрдогана!

Для Азербайджана успех Турции является искренней целью, так как вложено в этот успех очень много! И эти вложения должны приносить прибыль как в экономическом, так и геополитическом смыслах. Политические и экономические дивиденды очевидны, и они должны приумножаться!

Наряду с этим, все шероховатости в отношениях, наподобие этих фейков и вбросов, должны пресекаться на корню, чтобы не создавать негативных контентов.

Азербайджан не сателлит и не младший партнер Турции, Азербайджан ответственный партнер, союзник Турции, и искренне желает усиления и процветания Турции, так как видит в этом свое усиление и процветание.

Азербайджан имеет свое собственное мнение на процессы, которые направлены на создание платформы для урегулирования проблем Турции там, где у Анкары противоречия с другими акторами входят в периоды кризиса.

Каждая страна, которая стремится к увеличению своего влияния, мечтала бы иметь у себя в союзниках страну, как Азербайджан! И в этом Турции повезло… Этим следует дорожить и использовать широкие возможности Азербайджана на международной арене… что, кстати, Анкара и делает!

Источник: @mneniyefm

