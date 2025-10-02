 Проведены политические консультации между Азербайджаном и Японией | 1news.az | Новости
Политика

Проведены политические консультации между Азербайджаном и Японией

First News Media22:21 - 02 / 10 / 2025
2 октября в Баку прошли очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Японии.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Со стороны Азербайджана делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а со стороны Японии - заместитель генерального директора Европейского бюро Министерства иностранных дел, специальный представитель по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ Масаки Ишикава.

В ходе политических консультаций состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в политической, экономической, инвестиционной, торговой, образовательной, культурной, гуманитарной, энергетической, экологической, климатической, туристической и других сферах.

Особо отмечалась важность обсуждений, проводимых в различных сферах развития двусторонних отношений, на международной арене и по региональным вопросам с точки зрения взаимопонимания, а также продолжения сотрудничества в рамках международных организаций.

Заместитель министра Эльнур Мамедов подробно проинформировал противоположную сторону о мирной повестке дня Азербайджана, процессе нормализации отношений с Арменией, восстановительно-созидательных работах на освобожденных от оккупации территориях, инвестиционных проектах.

