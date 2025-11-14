Трамп инициирует расследование связей Клинтона с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться в Министерство юстиции с просьбой открыть расследование связей бывшего американского лидера Билла Клинтона и ряда других лиц с финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Теперь, когда демократы используют мистификации Эпштейна, в которых участвуют демократы, а не республиканцы, чтобы попытаться отвлечься от своего катастрофического «ШАТДАУНА» и всех своих прочих провалов, я попрошу генерального прокурора Пэм Бонди и Министерство юстиции, совместно с нашими великими патриотами из ФБР, расследовать связи Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом, J.P. Morgan, Chase и многими другими людьми и организациями, чтобы выяснить, что происходило между ними», - написал президент США.