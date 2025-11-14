 Мировая премьера: Edward Maya и азербайджанский диджей HAFEX выпустили совместный трек - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Феликс Вишневецкий12:20 - Сегодня
Азербайджанский продюсер и диджей HAFEX представил совместный трек с румынским диджеем и музыкантом Edward Maya.

HAFEX презентовал трек «Konto», созданный совместно с легендарным артистом Edward Maya, турецким продюсером Alp Atesoglu и вокалистом Nifty Boi - композиция, выполненная в стиле Afro House, уже доступна на всех цифровых площадках и обещает стать одним из самых заметных релизов осени на мировой электронной сцене.

В официальном релизе отмечается, что «Konto» объединяет восточную энергетику и фирменное звучание HAFEX с мелодической глубиной Edward Maya и современным продакшеном Alp Atesoglu, дополняя всё это атмосферным вокалом Nifty Boi.

Подчеркивается, что трек создаёт особую эмоциональную атмосферу, в которой африканские ритмы, восточные мотивы и европейская мелодичность сливаются в мощный, чувственный и запоминающийся саунд.

HAFEX - мультижанровый артист, двукратный платиновый продюсер, DJ и композитор. Его работы выходили на таких лейблах, как Ultra Music, Cat Music, Effective Records, Sony Music, Gahara и LoudKult. В его творчестве сочетаются Deep House, Afro House и Chill Deep, а главным направлением остаются танцевальные и электронные стили.

В 2015 году трек HAFEX прозвучал на Европейских играх в Баку, а в 2020-м артист выпустил сингл «Intihask», набравший более 130 миллионов просмотров на YouTube, свыше 10 миллионов стримов и более 3 миллионов Shazam-отметок. Сегодня азербайджанский продюсер и диджей продолжает укреплять позиции на мировой сцене, представляя музыку, в которой сочетаются культура, энергия и современное звучание.

