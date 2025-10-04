«Любить человека»: К юбилею Иджран Гусейновой – ФОТО

Представляем читателям 1news.az авторскую статью заслуженного журналиста Азербайджана Надежды Исмайловой.

Есть много причин, почему мы любим, отмечать дни рождения. В суете будничных дней иногда забывается сказать, как любим дорогих нам людей. Мы куда-то спешим, решаем дела, строим карьеры, обустраиваем жилища. День рождения – идеальное время, чтобы понять, как именинника уважают, ценят окружающие. В августе Иджран ханум Гусейновой, профессору, депутату, первой женщине-политологу, исполнилось 70 лет. Естественно, разговор о пути, который привел ее к этому важному рубежу жизни.

Родилась в Баку в семье известного политического деятеля Кямрана Гусейнова.

Окончила школу, затем - исторический факультет Азгосуниверситета.

Работала в 189 средней школе учителем.

Поступила в аспирантуру.

После защиты диссертации, получила ученую степень доктора политических наук.

Стала первой женщиной-политологом в Азербайджане.

Стояла у истоков рождения в университете кафедры международных отношений.

Принимала активное участие в защите прав женщин.

Первое назначение на государственной службе – зав.отделом, а затем Председатель Комитета по проблемам семьи, женщин, детей.

Избирается в Милли Меджлис Азербайджанской Республики 6 и 7 созывов.

Награды: Орден почетного легиона Франции, Орден Шохрат, Орден «За служение отечеству 1 степени» и др.

Владеет азербайджанским, русским, английским языками.

Замужем. Имеет двух дочерей и пятерых внуков.

Это перечень основных фактов из досье Иджран ханум. Конечно, в этой жизни есть и подробности, много ролей, которые она исполняет. Депутат, политолог, педагог, друг, дочь, жена, мать, нене.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

… Впервые о Иджран ханум заговорили в восьмидесятых годах. В школу №189 пришла молодая учительница истории с острым ощущением времени, с точным пониманием того, о чем и как нужно говорить с учениками и их родителями. Её уроки, экскурсии по историческим местам, никто не пропускал. Удивительно, но ей доверяли детей и в дальние поездки по городам СССР. «Сейчас и сама удивляюсь, - говорит она, - и задаю себе вопрос: могла бы я доверить своих детей вот такой молоденькой девушке, какой я была тогда?»

(Но именно тогда Иджран Гусейнова получила звание лучшего молодого учителя года).

Мне посчастливилось познакомиться с Иджран ханум в начале двухтысячного года, я готовила статью об ее отце. Кямран Гусейнов – явление в азербайджанской истории. Его деятельность – уникальна. Он занимал высокие посты в СССР, сталкивался с самыми крутыми руководителями эпохи: Мир-Джафар Багиров, Никита Хрущев, Алексей Косыгин, Фидель Кастро, Абдел Насер, Че Гевара, Хо-Ши-Мин, Хуари Бумедьян. Его высоко ценил Гейдар Алиев, трижды вручал высокие награды родины. Он строил Сумгайыт, Мингечаур, Нефтечала, возводил здравницы в Истису, Нафталане, Шуше, прокладывал дороги в горах Хартиз. В общем, человек-легенда. К моменту нашего интервью Кямран Асадович уже отошел от дел, ему было под девяносто, он немного болел, потому встречу назначил дома. Дверь открыла приятная молодая женщина.

«Только, пожалуйста, не утомляйте его»… «А вы…?» «Я - Иджран, его дочь, отец неважно себя чувствует, но не признаётся в этом, - с обаятельной естественностью предупредила она.

Кямран Асадович принимал меня в гостиной, встал навстречу. Суровое лицо, высокий лоб, властный голос: «Иджран, ты опаздываешь на работу», и мне, когда за дочерью закрылась дверь, но уже потеплевшим голосом: «Она волнуется, чрезвычайно ответственный человек, это у нее с детства» …

Потом мы часто пересекались с Иджран ханум: мимолетно на приемах, премьерах, праздничных мероприятиях, пресс-конференциях. На короткие интервью и на длинные беседы, как сегодня. Перебираю всё в памяти…

СЕМЬЯ ГУСЕЙНОВЫХ

… В семейной хронике Гусейновых есть одна история о том, как однажды в летний день Кямран Асадович решил прокатить своих дочек по Москве-реке, где они отдыхали. Иджран была еще ребенком, а младшая сестра Рейхан совсем малышка. Неожиданно пошел крупный град, заколотил по лодке, головам. Отец стал грести к острову, где виднелась палатка. Достигнув берега, схватил в охапку Рейхан и побежал к укрытию. Иджран собрала сумки, флягу с водой, папину кепку, и с этим грузом под дождем пошла к палатке. Кямран Гусейнов не мог забыть эту историю. Как он мог оставить в лодке пятилетнюю девочку?! И как эта девочка, не растерявшись, вышла из положения?! Вероятно, это было первое проявление характера.

«Я люблю всех своих детей, но у Иджран особое место. Она наследница моего пути», - когда он рассказывал о семье, лицо его светлело, и такая теплота разливалась в голосе.

… Со своей женой Зейнаб они прожили в мире и согласии до конца ее дней. Они были опорой друг другу во всех жизненных перипетиях, которые выпали на их долю. Сколько горя они вынесли, когда погибли пять их первенцев. И все-таки, вопреки обстоятельствам, нашли в себе силы, родили еще двух сыновей - Эльдара и Айдына, и троих дочерей - Гюльсур, Иджран и Рейхан.

«У меня были уникальные родители, на которых всегда хотелось равняться. Мама была идеальной женой, матерью, хозяйкой дома. Папа был моим кумиром. Он умел брать на себя ответственность, умел держать слово. Практически, в своей общественной деятельности я пошла по его стопам».

«Это было решение папы?»

«Нет, папа хотел, чтобы я стала врачом, но в нашем роду достаточно врачей, сказала я, - хочу стать журналистом. Пошла на филфак. А приемное отделение филологического отделения оказалось рядом с историческим. Это был знак – должен же кто-то в семье пойти по пути отца! И я подала документы на исторический факультет.

«Хотели стать учителем?»

«У каждого человека в жизни бывают сигналы, которые подсказывают его будущие занятия. В детстве я любила помогать слабым, больным, старым. В нашем московском доме жили две старушки-аристократки. Я их опекала. Мне было 10 лет, я покупала им продукты, лекарства. Это были интересные личности. Мне нравились их отношения, их образ жизни, их эрудиция, духовность. У меня всегда была тяга к общению со взрослыми».

Это тем более удивительно, что девочку любили сверстники, она была заводилой во дворе, они все время что-то делали: собирали макулатуру, металлолом, устраивали шефские концерты.

«В нашей семье работал девиз отца: делайте добро и главное, бескорыстно, то есть никогда не ждите за это благодарности. Одна фраза: «А я сделал для тебя то-то и то-то» убивает все, что ты сделал хорошего».

Кстати, в том давнем интервью с Кямраном Гусейновым я спросила, какие люди ему не нравятся?

«Люди, не понимающие, что такое добро». Именно от отца Иджран переняла трепетное стремление к правде, совестливость, искренность, а главное – бесконечную доброту. Это и стало движущей силой в ее карьере.

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕГРАЦИЯ

Следующий этап в судьбе Иджран – аспирантура, преподавание в университете, наука. Она выбирает необычное направление – политологию, пишет докторскую диссертацию на тему «Азербайджан в системе европейской интеграции». Она считает, что это актуальная проблема для Азербайджана и вообще для Южного Кавказа. В начале 90-х годов на пике хаоса сменяющих друг друга режимов она предсказывает интеграцию в европейские структуры. Ей не все поверили. Азербайджан и европейская интеграция? Это нереально: у нас свой путь, свой менталитет, свои приоритеты. Но у молодого ученого было, как минимум, две причины это утверждать. Во-первых, она хотела, чтобы страна дышала одновременно двумя легкими – восточными и западными. Во-вторых, она хотела создать ей репутацию цивилизованной, открытой миру республики.

«Я помню после защиты ко мне подошел один из членов Ученого Совета и сказал, что «шикарно прошла защита, всё замечательно», только я не понял, что такое интеграция». «Если я за два с половиной часа не смогла это объяснить, как я объясню вам за пять минут»,- рассмеялась я».

… В тот день, когда Азербайджан вступил в Совет Европы, Иджран ханум обзвонила всех скептиков: «Мы прорубили окно в Европу».

В те годы в университете произошло еще одно важное событие.

«…Раньше никто особенно не хотел, чтобы в республике формировали своих дипломатов. Мы были первые педагоги, которые создали факультет международных отношений. И всё потом пошло… Сегодня в правительстве и посольствах Азербайджана, можно сказать, восемьдесят процентов руководителей - это наши выпускники».

ЕСЛИ У ЖЕНЩИН ПРОБЛЕМЫ…

… Сначала был поистине исторический указ Гейдара Алиева «О создании Комитета государственной женской политики». И как продолжение темы, замечательная инициатива президента Ильхама Алиева - Указ «О создании в 2006 году Комитета по проблемам семьи, женщины и детей». Таким образом, он значительно расширил его полномочия.

«Никогда не забуду день своего собеседования и слова господина Президента: «Есть предложение поручить вам возглавить новый Комитет, и Мехрибан ханум считает, что вы справитесь». Не могу передать свои ощущения… совершенно сумасшедшая ответственность, что мне доверили, и что подвести нельзя».

Иджран Гусейнова понимала всю сложность задачи, которую предстояло решать. Новое время ставит новые проблемы, особенно в переломные моменты истории, связанные с войнами, социальными кризисами и крупными реформами. Тогда республика находилась именно в таких условиях. Объект заботы Комитета – это большая часть населения страны. Если у женщин есть проблемы, то проблемы есть у общества», которые надо немедленно решать.

… Опуская рабочие подробности, итоги. За пятнадцать лет работы Комитета у азербайджанской политики медленно, но верно стали появляться женские черты. Выросла доля участия женщин в процессах принятия решений, уровень их представительства в государственных органах. Посты вице-мэра Баку, заместителя главы исполнительной власти в 35 районах республики занимают женщины. На последних парламентских выборах количество женщин-депутатов возросло до 26. И в муниципальных органах женщины разбавляют суровую мужскую линейку, добавляя туда тепло, краски, человечность – все это происходит благодаря постоянной заботе государства о правах семьи, женщин и детей.

Сегодня Иджран ханум - депутат Милли Меджлиса. Спрашиваю, какое главное свойство характера необходимо, чтобы управлять делами такого масштаба?

«В юности у меня было гипертрофированное отношение к честности. Я была абсолютно бескомпромиссным человеком. Не прощала предательства, не прощала непорядочности. Со временем пришло понимание, что совершенных людей нет, что обстоятельства могут повлиять на ход каких-то событий в жизни, и никто не может быть уверенным, что он всегда будет на высоте. И все-таки, вопреки, несмотря ни на что, надо любить людей. Любить их разнообразие, пестроту, понять сложности их трудной жизни, помогать им. Надо уметь их слушать. Знаете, будучи еще учителем, я говорила родителям: «Слушайте своих детей, говорите с ними, вникайте в их проблемы, чтобы потом не потерять».

«Избираться в парламент от Сумгайыта - это большая ответственность?»

«Очень большая: на одной из встреч с избирателями я сказала, своим оппонентам: «Вы должны понимать чувство моей ответственности. Да, это город, который строил мой отец в тяжелейшее для страны время. Я не смогу повторить его подвиг. Но я и не могу совершить что-то недостойное, я должна соответствовать его памяти. Вы можете во мне не сомневаться, я всегда поддержу, я всегда всё сделаю так, как надо».

«Есть проблема, которая вас больше всего волнует?»

«Это не одна проблема, но главная - Семья. Иногда диву даёшься, с какими вопросами приходят ко мне на приём люди. Когда старый отец просит «избавь меня от моего сына», я воспринимаю это как личное оскорбление. Почему? Понимаю, что мир меняется, люди меняются… Но вековые национальные традиции должны быть неприкосновенны. Семья - для меня святое, незыблемая ценность. Азербайджанская семья, вот я воспитывалась в такой семье, это всегда поддержка. Это всегда понимание. Это всегда помощь в тяжёлый момент. Без поддержки родных, мужа, детей я бы не чувствовала себя так свободно и комфортно в своей деятельности. Вот и президент Ильхам Алиев буквально требует: «Берегите семью, усиливайте к ней внимание, создавайте условия для её благополучия. Семья - ячейка общества и наша опора. Крепкая здоровая семья - крепкая страна, здоровье будущего поколения».

«Я ЧЕЛОВЕК - СОЛНЕЧНЫЙ»

Тому, кто хорошо знает Иджран ханум, трудно судить о ней беспристрастно. Хорошо знать, значит любить её. Её обаяние, прямоту, уникальную коммуникабельность, ее замечательное меццо-сопрано, она любит петь. Друзья с восторгом рассказывают о поэтических посиделках, музыкальных вечерах, веселых капустниках и розыгрышах, которые она любит устраивать. С удовольствием читают ее прелестные четверостишия на дни рождения близких.

«От чего пришлось отказаться ради новой работы?»

«Есть чиновники, которые, став чиновниками, забывают, что они нормальные люди. Я хочу сохранить хорошие отношения со своими друзьями. Я даже телефон не поменяла, чтобы они не искали меня через секретаря. Однако какие-то изменения происходят. Ты начинаешь контролировать себя, что-то меняется в манере поведения, одежде, которую ты выбираешь, все-таки, хотите вы или не хотите, но положение обязывает. Естественно, у меня стало меньше времени на частые встречи. И не в каждой компании я выйду к микрофону и начну петь. Но среди старых друзей пою».

«Какое время суток вы любите больше всего?» - спрашивала я у Иджран ханум пятнадцать лет назад.

«Я человек солнечный, и лучше всего чувствую себя, когда солнце в зените. В это время могу свернуть горы. Так что, если у вас есть проблемы, приходите в полдень».

При этих словах я посмотрела на часы. Они показывали два часа пополудни.

Сегодня во время интервью я посмотрела на часы. Они тоже показывали два часа пополудни. Кто сказал, что судьба не подает нам знаки?!

P.S. Дорогая Иджран ханум! Бесконечной молодости вам. Читатели 1news желают вам прожить следующее многолетие так же ярко, страстно, талантливо и благородно.