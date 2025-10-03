В городе Гейтепе сдано в эксплуатацию здание школы, построенное Фондом Гейдара Алиева - ФОТО

В городе Гейтепе Джалилабадского района сдано в эксплуатацию новое школьное здание.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в октябре 2024 года Фонд Гейдара Алиева приступил к строительству нового здания для полной средней школы номер 2 имени Васифа Гусейнова, расположенной в городе Гейтепе. Строительные работы были завершены в короткие сроки и было построено учебное заведение, отвечающее современным требованиям.

Трехэтажное здание школы, состоящее из двух корпусов, рассчитано на 625 ученических мест. Здесь будут функционировать классные комнаты, физическая, химическая, биологическая лаборатории, кабинеты информатики, военной подготовки, технические помещения, гардеробная, учительская, медпункт, библиотека, столовая, актовый, спортивный и гимнастический залы, открытая спортивная площадка - министадион, отвечающие современным стандартам.

Школа оснащена необходимой мебелью и оборудованием, а предметные кабинеты и лаборатории - современными наглядными пособиями. Кроме того, на территории школьного двора проведены работы по благоустройству и озеленению.

Ввод в эксплуатацию нового здания школы больше всего порадовал преподавателей и учеников. По их мнению, созданная современная образовательная среда создаст условия для более качественного проведения занятий, а также откроет широкие возможности для развития знаний и навыков учащихся в различных направлениях.

Ученица школы Айбениз Акберова, выражая свою радость, сказала: «Для меня это один из самых радостных дней. Так как, мы теперь будем учиться в новых, просторных и удобных классных комнатах. Здесь все соответствует современным требованиям, лаборатории, спортивный зал, библиотека предоставляют большие возможности для лучшего обучения. Я хочу в этой школе улучшить свои показатели и в будущем стать достойным гражданином своей страны».

По словам преподавателя школы Нураны Эйнуллаевой, проведение занятий в таких условиях - мечта каждого педагога: «Оснащенные современным оборудованием классные комнаты, предметные кабинеты и лаборатории повысят качество занятий. Дети смогут получать знания не только теоретически, но и практически. Открытие этой школы - большой праздник и для нас, учителей».

Заместитель директора Лянкяран-Астаринского регионального управления образования Рагим Рагимов отметил, что сданное в эксплуатацию это учебное заведение станет одной из самых современных школ региона. «Созданные здесь условия открывают широкие возможности для достижения успехов учащихся как на уроках, так и в дополнительной деятельности. Мы уверены, что эта школа придаст большой импульс как эффективной деятельности учителей, так и приобретению учащимися высоких знаний и навыков», - подчеркнул он.