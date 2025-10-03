 Оскар Пиастри: «В Баку я получил «уроки риска» | 1news.az | Новости
Оскар Пиастри: «В Баку я получил «уроки риска»

First News Media10:10 - Сегодня
Лидирующий в «Формуле-1» пилот «Макларена» Оскар Пиастри перед стартом признался, что команда больше не может позволить себе такого гоночного уик-энда, который случился в Баку.

На Гран-При Азербайджана британский коллектив мог отпраздновать досрочную победу в Кубке конструкторов, но австралиец попал в аварию уже на первом круге, а его товарищ по команде и соперник Ландо Норрис финишировал седьмым.

«Независимо от того, кто тогда выиграл гонку, я думаю, что мы больше не хотим таких уик-эндов, как в Баку, мы не можем себе такого позволить. Конечно, для меня это был тяжёлый урок, но как команда мы видим несколько возможностей на ближайшем Гран-При Сингапура попытаться улучшить ситуацию, и это всегда важно», - отметил Пиастри, побеждавший в Баку в прошлом году.

Пилот «Макларен» рассказал о том, что Гран-При Азербайджана стал для него уроком. «В квалификации я просто перестарался, а в гонке было сложно сразу осознать, что произошло на старте. Я сделал выводы. Я бы назвал их «уроки риска». Но нет ничего такого, что мне нужно менять в себе и своем подходе. В 16 из 17 уик-эндов мой подход работал очень хорошо. Если концентрироваться на том, что получилось хорошо, то так будет и дальше. Ничего революционного. Ошибки случаются», - признался Пиастри.

Он добавил, что не следит за ситуацией в чемпионате. «Гонка в Баку стала хорошим напоминанием, во-первых, о том, как быстро всё может измениться, а во-вторых, о некоторых вещах, которые сделали сезон таким успешным для меня и команды. Думаю, если просто постараться сосредоточиться на этом, ситуация в чемпионате естественным образом наладится».

