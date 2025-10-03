 Севиндж Фаталиева: Азербайджан на саммите ЕПС в Копенгагене: новая роль в архитектуре Европы | 1news.az | Новости
Севиндж Фаталиева: Азербайджан на саммите ЕПС в Копенгагене: новая роль в архитектуре Европы

First News Media22:20 - Сегодня
Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене стало важным событием не только для Южного Кавказа, но и для всей Европы. Сегодня, когда континент ищет новые пути укрепления своей безопасности, снижения энергетической зависимости и преодоления политических кризисов, Азербайджан выступает в роли страны, предлагающей реальные и практические решения.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Азербайджана Севиндж Фаталиева

Одним из ключевых моментов повестки стала встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Этот диалог ещё раз показал: Баку остаётся приверженным миру, но видит его достижение исключительно в двустороннем формате. Принципиальная позиция Азербайджана заключается в том, что региональные вопросы должны решаться самими странами региона. Характерно, что именно встречи тет-а-тет, в спокойной и непринуждённой обстановке, без посредников и сторонних участников, становятся главным форматом обсуждений. Это наглядное подтверждение того, что подход Азербайджана принят: необходимость в посредниках отпадает, а значит, переговорный процесс становится более честным и результативным. Любые внешние вмешательства или попытки международных игроков превратить процесс в предмет торга лишь отдаляют перспективу мира.

Для Азербайджана мир — это не декларация, а практический выбор: открытие коммуникаций, взаимное признание территориальной целостности, конкретные шаги по укреплению доверия. И именно этот подход делает возможным долгосрочную стабильность на Южном Кавказе.

Наряду с обсуждением армяно-азербайджанских отношений президент Алиев провёл ряд встреч с ведущими европейскими лидерами и представителями Еврокомиссии. Главные темы — расширение Южного газового коридора, развитие зелёной энергетики, формирование новых транспортных маршрутов. Всё это не только экономические проекты, но и элементы новой системы европейской безопасности. Фактически, Баку укрепляет свой статус стратегического партнёра, от которого зависит энергетическая и транспортная устойчивость Европы. Азербайджан воспринимается как надёжный поставщик, как государство, которое сочетает собственные национальные интересы с интересами региональной и европейской стабильности.

Сегодня очевидно, что Азербайджан несёт в Европу не только энергоресурсы и транзитные возможности. Он предлагает то, чего сейчас особенно не хватает — стабильность, последовательность и твёрдую политическую волю. В условиях, когда многие страны Европы испытывают внутренние кризисы, а международные институты демонстрируют ограниченность своих возможностей, именно такие партнёры, как Азербайджан, становятся опорой для выработки новых решений. Сегодня Баку уже играет роль не только регионального центра силы, но и фактора, определяющего будущее всей Европы.

