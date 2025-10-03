Гол футболиста «Карабаха» признан лучшим во втором игровом дне ЛЧ УЕФА - ВИДЕО

Гол футболиста "Карабаха" Эммануэля Аддаи признан лучшим во второй игровой день Лиги чемпионов УЕФА по футболу по итогам голосования болельщиков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт европейской футбольной организации, 24-летний нападающий отличился в матче второго тура, в котором "Карабах" обыграл датский "Копенгаген" в Баку. Форвард оформил второй гол своей команды.

Помимо Аддаи, на звание лучшего гола номинировались Эрлинг Холанн из английского "Манчестер Сити", Джордан Тезе из "Монако" и Исмаэль Сайбари из нидерландского ПСВ.

Отметим, что "Карабах" победил "Копенгаген" со счетом 2:0 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.