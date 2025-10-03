Европейцев знакомят с минной проблемой в Азербайджане - ФОТО

Впервые в Европе по линии неправительственных организаций проводится серия выставок, посвящённых минной проблеме Азербайджана.

Так, 2 октября в Брюсселе прошла фотовыставка, посвящённая жертвам мин в Азербайджане. Выставка прошла в рамках проекта «КульМИНАционный момент опасности», реализуемого общественным объединением «Фотоклуб Гилавар» при донорской поддержке Агентства господдержки НПО Азербайджана. Партнёром проекта в Бельгии выступает Союз азербайджанцев «Fireland».

Как отметил председатель общественного объединения «Фотоклуб Гилавар» Рашад Мехтиев, серия выставок такого масштаба, посвящённых минной проблеме Азербайджана, проводятся в Европе впервые:

«Фотографии, которые мы после Мюнхена, Нюрнберга и Парижа представляем теперь в Брюсселе, можно назвать «говорящими фотографиями»: «Это истории людей, пострадавших от мин, установленных Арменией на землях Азербайджана. Мы не будем молчать, пришло время военно-политическому руководству Армении, ответственному за эту жестокость в отношении мирного населения в течение 30-летней оккупации, ответить. Наше обращение к миру из Брюсселя, столицы Евросоюза, тоже ради обеспечения справедливости».

На фотографии пострадавшего от мины Эльмира Багирова написано: «Может ли человек подорваться на противотанковой мине на своей земле? Трудно представить, но я выжил, мне ещё не было 18 лет, и с того дня началась моя жизнь, полная страданий, я потерял молодость и обе ноги». Фотография же Самира Ализаде, ещё одного человека, подорвавшегося на мине и потерявшего обе ноги и один глаз, побуждает человека понять его чувства: «Один шаг, два взрыва… Что будет дальше – скажите вы сами…» История Рагима Гарашова, попавшего на заложенные друг на друга мины и потерявшего ногу, – ещё одна трагедия: «Что они пытались сделать, заложив мины одну на другую? Почему такая жестокость? Спасая коллегу из минной ловушки, я сам стал жертвой».

Посетители ознакомились также с дополнительной информацией о минной проблеме в Азербайджане, считывая QR-коды на фотографиях.

Общественное объединение «Фотоклуб Гилавар» планирует продолжить эту выставку в Европе.