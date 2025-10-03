Мирзоян: Ереван и Баку обсуждали возможность более толерантного отношения друг к другу

Ереван и Баку обсуждали возможность более толерантного отношения друг к другу, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Еще до подписания мирного договора стороны могут наладить сотрудничество на международных площадках, сказал он в интервью польскому телеканалу TVP World, передает Sputnik Армения.

«Вместе с тем Баку все еще выдвигает предусловия для подписания договора, Ереван же не разделяет их. Однако еще до подписания документа вполне можно сблизить позиции сторон путем различных инициатив»,- отметил он.

Министр убежден - мирный договор откроет двум странам доступ к железным дорогам друг друга, а впоследствии – и к автомобильным магистралям и иным инфраструктурам. Все договоренности будут взаимными. К примеру, добавил он, Армения намерена использовать территорию Нахчывана для налаживания железнодорожной коммуникации между северным и южными регионами страны.

В ответ на вопрос о позиции России он заявил, что Москва приветствовала вашингтонские документы об армяно-азербайджанской нормализации, как и выражала готовность всячески содействовать разблокировке коммуникаций. При этом Мирзоян посетовал, что периодически критика звучит в эфире российских госСМИ и из уст депутатов и экспертов.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком на 99 лет на развитие маршрута 741(будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчыванской АР.

Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Главы МИД двух стран также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Также главы МИД Армении и Азербайджана парафировали, а позже опубликовали текст будущего мирного соглашения.