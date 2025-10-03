 Мирзоян: Ереван и Баку обсуждали возможность более толерантного отношения друг к другу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Мирзоян: Ереван и Баку обсуждали возможность более толерантного отношения друг к другу

First News Media11:33 - Сегодня
Мирзоян: Ереван и Баку обсуждали возможность более толерантного отношения друг к другу

Ереван и Баку обсуждали возможность более толерантного отношения друг к другу, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Еще до подписания мирного договора стороны могут наладить сотрудничество на международных площадках, сказал он в интервью польскому телеканалу TVP World, передает Sputnik Армения.

«Вместе с тем Баку все еще выдвигает предусловия для подписания договора, Ереван же не разделяет их. Однако еще до подписания документа вполне можно сблизить позиции сторон путем различных инициатив»,- отметил он.

Министр убежден - мирный договор откроет двум странам доступ к железным дорогам друг друга, а впоследствии – и к автомобильным магистралям и иным инфраструктурам. Все договоренности будут взаимными. К примеру, добавил он, Армения намерена использовать территорию Нахчывана для налаживания железнодорожной коммуникации между северным и южными регионами страны.

В ответ на вопрос о позиции России он заявил, что Москва приветствовала вашингтонские документы об армяно-азербайджанской нормализации, как и выражала готовность всячески содействовать разблокировке коммуникаций. При этом Мирзоян посетовал, что периодически критика звучит в эфире российских госСМИ и из уст депутатов и экспертов.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком на 99 лет на развитие маршрута 741(будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчыванской АР.

Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Главы МИД двух стран также подписали совместное обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Также главы МИД Армении и Азербайджана парафировали, а позже опубликовали текст будущего мирного соглашения.

Поделиться:
327

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку не ожидается осадков

Политика

Эрсин Татар посетит Азербайджан

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией о встречах в рамках визита в Данию - ФОТО

Общество

Предупреждение от Госслужбы: Кибергруппа «Red Wolf» нацелилась на Азербайджан

Политика

Алексей Оверчук посетит Азербайджан

Эрсин Татар посетит Азербайджан

Мирзоян: Ереван и Баку обсуждали возможность более толерантного отношения друг к другу

Глава МИД Армении назвал сроки строительства железной дороги в Азербайджан

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Эди Рама заставил Макрона извиниться: Ты не поздравил нас с установлением мира с Азербайджаном - ВИДЕО

Вторая Аллея шехидов переименована

Спикер парламента РА: Армения не может тягаться по уровню военных расходов с Азербайджаном

На Военно-мемориальном захоронении возведен монумент высотой 44 метра

Последние новости

Алексей Оверчук посетит Азербайджан

Сегодня, 14:35

Это была лишь минута юмора: премьер Албании о шутке над оговоркой Трампа

Сегодня, 14:28

МИД Пакистана: План Трампа по Газе не включает все предложения исламских стран

Сегодня, 14:15

В Финляндии призвали НАТО немедленно увеличить расходы на оборону

Сегодня, 14:10

Европарламент впервые проголосует по двум вотумам недоверия Еврокомиссии

Сегодня, 14:05

Bayraktar Teknoloji Azerbaycan запустила производство БПЛА

Сегодня, 13:53

В Азербайджане начало вещание новое радио

Сегодня, 13:47

В Баку пройдет Фестиваль космических фильмов: Расписание сеансов

Сегодня, 13:40

Эрсин Татар посетит Азербайджан

Сегодня, 13:30

Азербайджанские гимнасты завоевали золотые и бронзовые медали на III Играх стран СНГ

Сегодня, 13:25

Погода на субботу: В Баку не ожидается осадков

Сегодня, 13:23

Самые быстрые прямые и самые узкие повороты: Euronews рассказал о Гран-при Формула-1 в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

Аэропорт Мюнхена возобновил работу после инцидента с беспилотниками - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:00

В Иране заявили, что никогда не стремились использовать атом в немирных целях

Сегодня, 12:55

Ильхам Алиев поделился публикацией о встречах в рамках визита в Данию - ФОТО

Сегодня, 12:47

Предупреждение от Госслужбы: Кибергруппа «Red Wolf» нацелилась на Азербайджан

Сегодня, 12:40

Пашинян бьет тревогу: территория Армении тает

Сегодня, 12:37

Лукашенко призвал чиновников в Беларуси меньше говорить

Сегодня, 12:33

13-летнюю спортсменку из России дисквалифицировали за допинг

Сегодня, 12:27

В Армению прибыла делегация из США для реализации «маршрута Трампа»

Сегодня, 12:17
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30