Пашинян пообещал открытие в ближайшем будущем коммуникаций в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в ближайшем будущем обязательно произойдет открытие транспортных коммуникаций в регионе.

Об этом он заявил в своем выступлении на форуме "Горнодобывающая промышленность Армении", передают армянские СМИ.

"Уверен, что утвержденный между Арменией и Азербайджаном мир, а также ожидаемое открытие региональных инфраструктур и транспортных коммуникаций, которое обязательно состоится в ближайшее время, будут способствовать формированию более благоприятной среды для отрасли", - отметил Пашинян.

Он заверил, что правительство придает особое значение созданию условий для устойчивого развития горнодобывающей промышленности, которая является одной из стратегических отраслей экономики Армении.