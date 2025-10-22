Симонян предупредил «бывших»

Сразу после «бархатной революции» некоторые решили, что могут стать личными олигархами Никола Пашиняна и представителями криминала на местах.

Об этом 22 октября в беседе с журналистами заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передают армянские СМИ.

«Из десяти человек восемь-девять выходили на связь с властями, выражая готовность нам служить. И при этом они вовсе не были инакомыслящими. Пусть эти люди спокойно сидят на своих местах, но если кто-то из них подаст голос, я напомню ему, как он - упитанный человек - встречался со мной в кафе у нашего дома и предлагал работать с другим человеком, с которым пришёл», — сказал Симонян.

По его словам, многие бывшие высокопоставленные чиновники и министры предлагали властям свои услуги.

«Такие люди были, есть и будут. И если они не хотят, чтобы я назвал имена, пусть сидят тихо», — подчеркнул спикер.

Симонян также напомнил, что ещё четыре месяца назад заявлял: «место Вардана Гукасяна — в тюрьме».

«Кого вы защищаете? В Гюмри больше всего голосов набрала партия “Гражданский договор”, а потом три-четыре партии объединились и избрали мэра», — отметил он.

Политик добавил, что некоторые ошибочно полагают, будто, совершив преступление, смогут спрятаться за политическими должностями.