СМИ: Завтра в Египте Израиль и ХАМАС начнут переговоры

Переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа с участием делегаций Израиля и США начнутся в воскресенье в Египте.

Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По данным телеканала, cпецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже вылетел в Египет. Отмечается, что со стороны США в переговорах может принять участие зять президента США Джаред Кушнер, который был в числе разработчиков плана Дональда Трампа по урегулированию в Газе. Израильскую делегацию может возглавить министр стратегического планирования и доверенное лицо премьера Биньямина Нетаньяху Рон Дермер, отмечает телеканал.

Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп обнародовал план из 20 пунктов, предусматривающий немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Согласно документу, ХАМАС и другие группировки должны отказаться от участия в управлении сектором Газа. Контроль должен перейти к технократическим властям под надзором международного органа, который, по замыслу, возглавит сам Трамп.

Американский президент также пригрозил "ужасными последствиями", если ХАМАС не даст положительный ответ на его предложение до воскресенья.