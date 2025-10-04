Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 25 градусов тепла

5 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-17, днем - ​​20-25 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - ​​60-65%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер, который в некоторых горных и предгорных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - ​​20-25, в горах ночью 4-8, днем - 10-15 градусов тепла.