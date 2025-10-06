 Вучич может оставить пост президента Сербии | 1news.az | Новости
Вучич может оставить пост президента Сербии

First News Media08:53 - Сегодня
Президент Сербии Александар Вучич допустил досрочное завершение своего мандата и одновременное проведение парламентских и президентских выборов в республике в конце 2026 года.

Как передает ТАСС, об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала Pink.

"У меня официально осталось еще полтора года до конца мандата, но, вероятно, он продлится меньше", - отметил Вучич.

По его словам, руководство страны рассматривает возможность одновременного проведения президентских и парламентских выборов. "Скорее всего, мы пойдем на президентские и парламентские выборы одновременно. Предполагаю, в декабре 2026 года, возможно, даже немного раньше", - уточнил он.

Президент подчеркнул, что не планирует добиваться изменений Конституции ради нового выдвижения.

"Мы не хотим менять Конституцию, я не собираюсь вновь баллотироваться в президенты", - заявил Вучич.

Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году он был переизбран на второй срок. Срок полномочий главы государства истекает в 2027 году.

