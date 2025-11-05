Грузия рискует потерять до 20% транзитных грузов после открытия новых маршрутов между Арменией, Азербайджаном и Турцией.

Об этом в интервью Sputnik Армения на полях Международной конференции "Форум Орбели 2025: строя мир и многостороннее сотрудничество" в Ереване заявил директор Центра исследования транспортных коридоров Паата Цагареишвили.

Эксперт отметил, что в случае разблокирования транспортных связей в регионе в первую очередь начнут действовать автомобильные маршруты. Запуск железнодорожного сообщения, по его оценке, займет около пяти–шести лет, поскольку армянский участок все еще остается в подвешенном состоянии.

"Это время страны региона используют для анализа и перестройки логистических маршрутов. Новые направления между Арменией и Азербайджаном неизбежно сократят грузопотоки через Грузию — потери могут составить порядка 1,5–2 млн тонн", — отметил Цагареишвили.

По его расчетам, потери эквивалентны 15–20% транзитного потока Срединного коридора. Ежегодно по территории Грузии перевозится примерно 18–20 миллионов тонн грузов.

Эксперт подчеркнул, что потери такого масштаба крайне серьезны. По его словам, Грузии необходимо уже сегодня предпринимать шаги для сохранения конкурентоспособности: пересмотреть тарифную политику, развивать инфраструктуру и стимулировать грузоперевозчиков.

Цагареишвили обратил внимание и на потенциал Центральной Азии. Только в Казахстане в 2023 году было сгенерировано 132 миллиона тонн грузов, однако в Грузию поступило лишь около 2% этого объема. По мнению эксперта, и Грузии, и Армении следует активнее бороться за привлечение этих потоков.