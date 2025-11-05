Самолет потерпел крушение в США, погибли минимум семь человек - ВИДЕО

Грузовой самолет потерпел крушение возле международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки).

По последним сведениям, погибли семь человек, еще 11 получили ранения, сообщает ТАСС.

Самолет McDonnell Douglas MD-11 американской компании UPS следовал из Луисвилла в Гонолулу и потерпел крушение около 17.20 по времени восточного побережья (1.20 среды по минскому времени). По сведениям телеканала WLKY, причиной крушения могло стать возгорание двигателя при взлете и потеря мощности.

"Число погибших достигло как минимум семи человек, этот показатель, скорее всего, вырастет", - написал губернатор штата Энди Бешир на своей странице в социальной сети X.

Полиция Луисвилла проинформировала, что на месте крушения возник пожар, и призвала всех в радиусе 8 км от аэропорта быть в укрытии и избегать места крушения воздушного судна.

Отмечается, что на борту самолета находилось порядка 946 тыс. л топлива, пострадавшая в результате крушения территория сопоставима с городским кварталом. По словам Энди Бешира, из-за крушения пострадали объекты фабрики по переработке отходов и магазина автомобильных запчастей.