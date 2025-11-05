Дорожная полиция предупредила об опасности на дорогах Баку во время дождей и тумана

Наблюдающаяся в Баку и на Абшеронском полуострове дождливая и туманная погода требует повышенного внимания и ответственности на дорогах.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции, в котором подчеркивается, что в таких погодных условиях скользкое дорожное покрытие, ограниченная видимость и увеличенная тормозная дистанция создают дополнительные трудности для водителей и пешеходов.

Главное управление Государственной дорожной полиции обращается к водителям с призывом быть осторожными, двигаться с учётом погодных и дорожных условий, снижать скорость, увеличивать дистанцию между автомобилями и проверять техническое состояние транспортного средства - особенно исправность световых приборов и стеклоочистителей.

В то же время пешеходы также должны быть особенно внимательными в такую погоду: переходить дорогу только в установленных местах, двигаться по тротуару и по возможности отдавать предпочтение одежде светлых тонов или с отражающими элементами, что помогает им быть более заметными на дороге и обеспечивает их безопасность.

«Вновь призываем всех участников движения быть осторожными, соблюдать правила и во всех ситуациях отдавать приоритет безопасности», - отмечают в дорожной полиции.