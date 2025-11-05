От лекарств до укусов змей: В октябре в Баку зафиксирована почти сотня случаев отравлений

В октябре 2025 года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра были госпитализированы 98 человек с диагнозом отравления различного происхождения.

Благодаря своевременно проведённым и правильно выбранным лечебным мероприятиям состояние 94 пациентов было стабилизировано, после чего они были выписаны домой для амбулаторного лечения в удовлетворительном состоянии, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Клинического медицинского центра.

44 пациента поступили с отравлением лекарственными препаратами, 30 - уксусной кислотой, 5 - алкогольными напитками, 5 - после укусов змей, 3 - вследствие аллергических реакций, 2 - от воздействия едких растворов, 1 - отравился фосфорорганическими соединениями, а 5 пациентов находились на лечении из-за анафилактического шока. Ещё 3 пациента были госпитализированы с отравлением угарным газом.

Всем пациентам медицинский персонал оказал специализированную токсикологическую и реанимационную помощь, а также провёл интенсивную терапию и детоксикационные мероприятия.

Несмотря на проведённые интенсивные лечебные мероприятия, к сожалению, спасти жизнь четырёх человек (трёх мужчин и одной женщины) не удалось - основными причинами смерти стали тяжёлый анафилактический шок, отравление уксусной кислотой и токсическое состояние, вызванное приёмом высокой дозы лекарственных препаратов.