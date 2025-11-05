В России при пожаре в дачном доме погибли 7 человек, четверо из них - дети

Семь человек стали жертвами пожара в двухэтажном дачном доме в Сургуте.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что огонь полностью охватил дом, обрушились кровля и межчердачные перекрытия.

"Семь человек, в том числе четверо детей, погибли во время пожара в Ханты-Мансийском АО", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасателями был обнаружен пострадавший, его передали врачам.

Следственное управление СКР по региону в свою очередь сообщает о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Все обстоятельства, причины произошедшего и личности погибших устанавливаются.