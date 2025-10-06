Дорожная полиция напоминает пешеходам о правилах безопасности – ВИДЕО
Пешеходы - самые уязвимые участники дорожного движения, к сожалению, в некоторых случаях безответственное поведение ставит их жизнь под угрозу.
Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к пешеходам, которых призывают соблюдать следующие правила:
- Переходите дорогу только по пешеходным переходам;
- Соблюдайте сигналы светофора;
- Не пользуйтесь телефоном и наушниками;
- Будьте особенно внимательны при движении с маленькими детьми.
«Помните, что мгновение невнимательности может обернуться пожизненным сожалением. Соблюдая правила, вы защищаете не только себя, но и жизнь других людей», - отмечают в дорожной полиции.
