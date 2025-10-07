Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудницу TƏBİB

6 октября около 18:00 в Ширванскую городскую прокуратуру Ширвана поступила информация о том, что жительница города Ширван Ламия Ганбаева (1986 г.р.) была госпитализирована с диагнозом «множественные порезы и колотые раны».

В ходе проведённого расследования установлены обоснованные подозрения, что Турал Ганбаев (1988 г.р.) пытался умышленно убить Л.Ганбаеву, нанеся ей повреждения с помощью режущего и колющего предмета, сообщает 1news.az со ссылкой на Ширванскую городскую прокуратуру.

После происшествия Т.Ганбаев пытался покончить с собой, приняв уксусную кислоту – в настоящее время он находится на стационарном лечении в больнице, его состояние тяжёлое.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29 и 120.1 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство) - предварительное следствие продолжается.

Отметим, что Ламия и Турал Ганбаевы являются бывшими супругами – Л.Ганбаева является специалистом по связям с общественностью TƏBİB.

Читайте по теме:

Специалист по связям с общественностью TƏBİB стала жертвой домашнего насилия - ОБНОВЛЕНО

Бывший муж сотрудницы TƏBİB нанёс ей 11 ножевых ранений - ВИДЕО

Подозреваемый в нападении на бывшую жену попытался покончить с собой