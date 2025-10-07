Подозреваемый в нападении на бывшую жену попытался покончить с собой

Подозреваемый в нанесении 11 ножевых ранений своей бывшей супруге Ламие Ганбаевой, сотруднице отдела по связям с общественностью Ширванской центральной городской больницы, попытался совершить самоубийство.

Как передает АПА, 6 октября житель города Турал Ганбаев (1986 г.р.) выпил уксусную кислоту.

Пострадавший был госпитализирован и взят под полицейский надзор.

Читайте по теме:

Специалист по связям с общественностью TƏBİB стала жертвой домашнего насилия

Бывший муж сотрудницы TƏBİB нанёс ей 11 ножевых ранений