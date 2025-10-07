Подозреваемый в нападении на бывшую жену попытался покончить с собой
Подозреваемый в нанесении 11 ножевых ранений своей бывшей супруге Ламие Ганбаевой, сотруднице отдела по связям с общественностью Ширванской центральной городской больницы, попытался совершить самоубийство.
Как передает АПА, 6 октября житель города Турал Ганбаев (1986 г.р.) выпил уксусную кислоту.
Пострадавший был госпитализирован и взят под полицейский надзор.
