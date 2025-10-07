Объявляются грантовые конкурсы по вопросу мин и неразорвавшихся боеприпасов

Агентство при Президенте Азербайджанской Республики по поддержке неправительственных организаций и Фонд возрождения Карабаха запустили грантовые конкурсы, посвящённые проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов (НПБ). В рамках проекта в качестве партнера выступает Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA).

Цель конкурса — поддержать инициативы по информированию населения в освобождённых районах о риске мин и НПБ, помочь пострадавшим и поощрять деятельность НПО по снижению минных угроз на этих территориях.

В конкурсе могут участвовать НПО, предлагающие проекты по следующим направлениям:

Просвещение граждан, особенно тех, кто проживает, работает или учится рядом с линией фронта, в освобождённых зонах, о минной опасности;

Помощь в реинтеграции пострадавших от мин и НПБ;

Оценка минных рисков в освобождённых районах.

Приём заявок продлится с 07.10.2025 по 07.11.2025.

После окончания приёма заявок и их экспертизы, будут объявлены победители по выбранным проектам. Итоги конкурса будут озвучены в первом квартале 2026 года.

Более подробную информацию можно найти по ссылке