Объявляются грантовые конкурсы по вопросу мин и неразорвавшихся боеприпасов
Агентство при Президенте Азербайджанской Республики по поддержке неправительственных организаций и Фонд возрождения Карабаха запустили грантовые конкурсы, посвящённые проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов (НПБ). В рамках проекта в качестве партнера выступает Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA).
Цель конкурса — поддержать инициативы по информированию населения в освобождённых районах о риске мин и НПБ, помочь пострадавшим и поощрять деятельность НПО по снижению минных угроз на этих территориях.
В конкурсе могут участвовать НПО, предлагающие проекты по следующим направлениям:
Просвещение граждан, особенно тех, кто проживает, работает или учится рядом с линией фронта, в освобождённых зонах, о минной опасности;
Помощь в реинтеграции пострадавших от мин и НПБ;
Оценка минных рисков в освобождённых районах.
Приём заявок продлится с 07.10.2025 по 07.11.2025.
После окончания приёма заявок и их экспертизы, будут объявлены победители по выбранным проектам. Итоги конкурса будут озвучены в первом квартале 2026 года.
