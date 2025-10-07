Вторая победа азербайджанских шахматисток на чемпионате Европы

Женская сборная Азербайджана по шахматам начала победную серию на командном чемпионате Европы в Батуми.

После убедительного выигрыша у Словении (4:0) в стартовом туре, во второй игровой день удалось переиграть Венгрию со счетом 2,5:1,5. Ульвия Фаталиева и Аян Аллахвердиева победили на своих досках, Говхар Бейдуллаева сыграла вничью, а Ханым Баладжаева уступила.

Наша команда набрала 4 очка и возглавила таблицу, опережая по дополнительным показателям Болгарию, Польшу, Германию, Грузию, Армению, Францию и Швейцарию.

Мужская сборная Азербайджана после победы над Словакией (3:1) сыграла вничью с чехами – 2:2. Шахрияр Мамедъяров выиграл на своей доске, Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы сыграли вничью, а Рауф Мамедов проиграл.

У команды 3 очка и девятая строчка в таблице.

