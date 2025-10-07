Активы финансового сектора Азербайджана достигли 60 миллиардов манатов

Активы финансового сектора Азербайджана в первом полугодии 2025 года увеличились на 7%, или на 3,8 миллиарда манатов, и составили 60 миллиардов манатов.

Как сообщил директор Департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана Атахан Гасанов, основной рост обеспечил банковский сектор - его активы увеличились на 3,7 миллиарда манатов. На долю страховых компаний пришлось 93 миллиона манатов.

По словам представителя ЦБ, положительная динамика отражает устойчивость финансовой системы и продолжающееся расширение банковского сектора страны.