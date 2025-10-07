Вышла книга «Азербайджан-США: определение нового курса на стратегическое партнёрство» - ФОТО

Центр международных отношений представил новое издание под названием «Азербайджан–США: определение нового курса на стратегическое партнёрство».

В книге подробно анализируется развитие азербайджано-американских отношений, основанных на взаимных интересах и конструктивном диалоге. Отдельные главы посвящены историческому пути двусторонних связей, влиянию армяно-азербайджанского конфликта, а также стратегическому сотрудничеству в энергетической сфере, говорится в сообщении центра.

Особое внимание уделено экономическому взаимодействию вне энергетического сектора и перспективам расширения связей между двумя странами.

Издание завершается рядом практических рекомендаций, направленных на укрепление региональной стабильности, энергетической безопасности и глобальной интеграции.

Книга станет ценным источником для аналитиков, исследователей и экспертов, занимающихся вопросами внешней политики и стратегического партнёрства Азербайджана и США.