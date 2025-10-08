 Спикер: Хорватия высоко оценивает экономические достижения Азербайджана | 1news.az | Новости
Политика

Спикер: Хорватия высоко оценивает экономические достижения Азербайджана

First News Media14:05 - Сегодня
Хорватия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и друзьями, которых связывают прочные политические и экономические отношения.

Как передает Report, об этом заявил председатель парламента Хорватии Гордан Яндрокович на брифинге с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

По словам спикера, партнерство двух стран опирается на интенсивный политический диалог и динамично развивающиеся экономические связи.

"Хорватия признает и приветствует исключительные экономические достижения Азербайджана, а также важную роль, которую он играет не только на Южном Кавказе, но и за его пределами", - подчеркнул Яндрокович.

Он отметил, что сегодня встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, с которым обсудят потенциал двустороннего экономического и институционального сотрудничества.

"Хорватия и Азербайджан имеют все основания быть довольными неуклонным ростом взаимного товарооборота. Особенно важно наше сотрудничество в энергетическом секторе, где компания SOCAR играет ключевую роль в переработке сырой нефти в Хорватии", - добавил спикер.

По его словам, следующее заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству планируется провести в Загребе в следующем году.

"Хорватия стремится к дальнейшей диверсификации торговых обменов, укреплению сотрудничества между нашими компаниями и увеличению взаимных инвестиций. Мы рады, что за последние два года в Баку и Загребе прошли бизнес- и инвестиционные форумы", - отметил Яндрокович.

Подводя итоги, спикер пригласил Сахибу Гафарову посетить Хорватию. "Объединяя наши парламенты, мы объединяем и наши народы, и наши культуры. Именно поэтому я пригласил мою коллегу Сахибу Гафарову посетить Хорватию", - сказал он.

Отметим, что прошедший брифинг стал первой встречей спикеров парламентов Азербайджана и Хорватии с 2014 года. Визит Гордана Яндроковича в Баку приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

