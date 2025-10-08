В Гяндже убит 16-летний школьник

Юноша 16-ти лет убит в Гяндже.

Инцидент произошел в жилмассиве «Mahrasa bağı» вблизи детсада №15.

По предварительным данным, в результате спора, возникшего между двумя юношами, В.Рафибейли, 2009 года рождения, был зарезан. Он скончался по пути в больницу.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции и прокуратуры. Правоохранители проводят мероприятия по установлению, розыску и задержанию лица, совершившего убийство.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре начато расследование.