В Гяндже убит 16-летний школьник
Юноша 16-ти лет убит в Гяндже.
Инцидент произошел в жилмассиве «Mahrasa bağı» вблизи детсада №15.
По предварительным данным, в результате спора, возникшего между двумя юношами, В.Рафибейли, 2009 года рождения, был зарезан. Он скончался по пути в больницу.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции и прокуратуры. Правоохранители проводят мероприятия по установлению, розыску и задержанию лица, совершившего убийство.
По факту в Гянджинской городской прокуратуре начато расследование.
432