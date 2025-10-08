Семьям шехидов и лицам с инвалидностью, связанной с войной предоставлено еще 100 квартир - ФОТО

Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и лицам с инвалидностью, связанной с войной еще 100 квартир.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, квартиры были предоставлены в новом жилом комплексе в бакинском поселке Говсан.

Церемония вручения документов на квартиры состоялась в Центре DOST номер 4.

На мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли подчеркнул, что благодаря особой заботе Президента Ильхама Алиева о семьях шехидов и лицах с инвалидностью, связанной с войной были предприняты важные шаги по усилению социальной защиты граждан этих категорий.

Он сообщил, что после 44-дневной Отечественной войны, завершившейся нашей великой исторической Победой, по поручению главы государства программа обеспечения жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, была расширена в 5 раз.

Отмечалось, что в послевоенный период гражданам этих категорий было предоставлено 6900 квартир и частных домов, а за истекший период - в общей сложности до 16 тыс.

В то же время, обсуждалась работа, проведенная по усилению социальной защиты семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, охвату их программами соцподдержки, реабилитационными услугами, обеспечению их трудоустройства и другим направлениям.

Члены семей шехидов и лица с инвалидностью, связанной с войной, выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное им внимание и заботу, а также предоставление им сегодня новых квартир.