Азербайджан и Испания провели политические консультации - ФОТО

Очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Испании прошли в Баку в среду, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Азербайджанскую сторону на консультациях возглавил замминистра иностранных дел Фариз Рзаев, а испанскую - госсекретарь по иностранным делам и глобальным вопросам Министерства иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Диего Мартинес-Белио.

До этого Мартинес-Белио был принят главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Испанией, в частности, важность политического диалога, сотрудничества в экономической, энергетической, туристической, транспортной, гуманитарной и культурной сферах, а также региональные вопросы.

Байрамов, подчеркнув, что отношения с Испанией основаны на принципах дружбы и взаимного уважения, отметил важность дальнейшего развития существующего политического диалога и сотрудничества в рамках международных организаций между двумя странами.

В ходе встречи стороны также обсудили партнерские отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом, вопросы энергетической безопасности, зеленой энергетики и возможности сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций.