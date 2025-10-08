В Баку бодибилдер чудом выжил после семи остановок сердца: Ему стало плохо в спортзале - ВИДЕО

Анестезиолог-реаниматолог Гулам Рустамзаде рассказал на своей странице в социальной сети Facebook о том, что молодой спортсмен, который долгое время занимался бодибилдингом, во время очередной тренировки почувствовал боль в области сердца и был срочно доставлен тренером (Эмин Чагаев – его можно увидеть на кадрах ниже) в больницу Mediland Hospital.

Г.Рустамзаде отметил, что дежурный врач скорой помощи при ЭКГ-обследовании обнаружил изменения, характерные для острого инфаркта миокарда, и немедленно сообщил об этом инвазивной кардиологической бригаде - пациент был срочно доставлен в ангиографическую операционную и подготовлен к медицинскому вмешательству.

«До начала процедуры у него 7 раз останавливалось сердце, каждый раз его запускали с помощью электрошока. Профессиональный инвазивный кардиолог оперативно провёл вмешательство, в ходе которого закупоренная артерия сердца была раскрыта и установлено стентирование. Через два дня пациента выписали в удовлетворительном состоянии», - отмечает Гулам Рустамзаде.

Анестезиолог-реаниматолог подчеркивает, что причиной инфаркта миокарда не являются физические нагрузки, а отсутствие регулярных профилактических медицинских осмотров: «Мы рекомендуем следить за своим здоровьем и проходить периодические check-up обследования».

