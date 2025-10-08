Россия предложила провести многостороннее учение ВМС на Каспии

Россия предложила Ирану, Казахстану и Азербайджану провести в 2026 году военно-морское учение прикаспийских государств для отработки обеспечения безопасности судоходства и объектов морской экономической деятельности, сообщает Минобороны РФ.

В Санкт-Петербурге состоялись встреча и переговоры командующих ВМС РФ, Ирана, Казахстана и Азербайджана.

Делегацию ВМФ России возглавил главком флота адмирал Александр Моисеев.

"Российская сторона предложила участникам встречи провести в 2026 году многостороннее военно-морское учение ВМС прикаспийских государств, направленное на отработку вопросов обеспечения безопасности судоходства и объектов морской экономической деятельности", – говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости