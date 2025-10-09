 Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили вопросы региональной безопасности - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили вопросы региональной безопасности - ФОТО

First News Media15:00 - Сегодня
9 октября в рамках официального визита в Турцию министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, сообщает минобороны АР.

На встрече, состоявшейся в Анкаре, было отмечено, что братские и стратегические союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех направлениях, в том числе в военной области.

Министры обороны особо подчеркнули, что расширение азербайджано-турецкого военного сотрудничества находится в центре внимания глав двух государств.

Была подчеркнута значимость подобных встреч в контексте укрепления двусторонних связей, выражена уверенность в успешном развитии сложившегося сотрудничества.

На встрече в двустороннем формате стороны провели обмен мнениями по ряду актуальных вопросов, касающихся сотрудничества в военной, военно-технической областях и в сфере военного образования, были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, устойчивого мира и стабильности в регионе, а также другие темы.

