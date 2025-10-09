Али Нагиев: В Госкомиссии в качестве пропавших без вести зарегистрированы 3 тыс 990 человек

По имеющимся данным, в Государственной комиссии в качестве пропавших без вести лиц зарегистрированы 3 тыс 990 человек, заявил глава Службы государственной безопасности АР, председатель Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев на международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

Как сообщает 1news.az, он отметил, что из этих лиц 3 тыс 984 человек пропали без вести в 1990-х годах в Первой Карабахской войне, а 6 человек – во время Второй Карабахской, Отечественной войны.

«Из 3 тыс 990 человек 3 тыс 211 человек – военные, 779 – гражданские лица. Из гражданских лиц 71 человек - несовершеннолетние, 284 – женщины, 316 - старики», - сказал он.

Гафар Агаев