Общество

Wolt запускает новую функцию «Packages» - теперь можно отправлять вещи так же просто, как заказывать еду!

First News Media14:10 - Сегодня
Wolt запускает новую функцию «Packages» - теперь можно отправлять вещи так же просто, как заказывать еду!

Отличные новости для всех пользователей Wolt в Азербайджане!

Теперь через приложение Wolt можно не только заказывать любимую еду и товары, но и отправлять вещи — быстро и удобно.

А самое приятное — в первый месяц после запуска пользователи смогут воспользоваться скидкой 50% на все доставки, а после окончания акции — получить скидку 50% на первый заказ.

Сервис уже доступен во всех городах Азербайджана, где Wolt ведёт свою деятельность — включая Баку, Гянджу, Хырдалан, Сумгайыт, Лянкяран, Нахчыван, Ханкенди и Мингячевир. Нужно отправить подарок другу, передать документы или забрать покупку? Теперь всё это можно сделать с помощью Wolt Packages — доставка займёт меньше часа, а оформить её можно буквально за минуту в привычном интерфейсе.

Воспользоваться услугой можно в приложении Wolt:

  • откройте приложение Wolt и выберите раздел “Packages”;
  • укажите адрес, откуда курьер должен забрать вещь, и адрес получателя;
  • курьер приедет, заберёт и доставит — быстро и без лишних вопросов;
  • вы сможете отслеживать статус доставки в реальном времени.

Наш собеседник — председатель совета директоров Wolt в Азербайджане Тофик Сулейманов

Тофик Сулейманов поделился с нами своими мыслями по поводу запуска новой функции:

“Мы в Wolt всегда стремимся быть чем-то большим, чем просто сервис по доставке еды. С запуском Wolt Packages мы даём пользователям ещё больше свободы и комфорта. Теперь они смогут отправлять всё необходимое, не покидая своего местонахождения, и тем самым экономить своё драгоценное время. Уверен, эта функция придётся по душе многим — как частным пользователям, так и представителям бизнеса”.

Часто задаваемые вопросы — отвечает Тофик Сулейманов

Что это за функция и для чего она нужна?
Packages — это возможность отправлять и получать вещи между пользователями через приложение Wolt — быстро и удобно.

Какие вещи можно отправить?
Мелкие и средние: документы, покупки и личные вещи. При оформлении вы выбираете размер и вес, и система подбирает подходящего курьера.

Какой радиус доставки?
До 15 км от исходного адреса.

Нужно ли, чтобы получатель был пользователем Wolt?
Нет. Достаточно, чтобы отправитель был пользователем Wolt.

На правах рекламы

