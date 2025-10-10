 Погода на субботу: В Баку ожидается до 24°C | 1news.az | Новости
Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 24°C

Феликс Вишневецкий14:20 - Сегодня
Погода на субботу: В Баку ожидается до 24°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 11 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Северо-западный ветер днём сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15-18 °C, днём 20-24 °C. Атмосферное давление - 760 мм рт. ст., относительная влажность ночью 75-80 %, днём 55-65 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Местами будет временами туман.

Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17 °C, днём 21-26 °C, в горах ночью 5-10 °C, днём 10-15 °C.

